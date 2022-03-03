Трибунал в Гааге приступил к рассмотрению военных преступлений РФ в Украине

Рассмотрят военные преступления против человечности РФ в отношении Украины.
Международный суд в Гааге приступил к рассмотрению преступлений против человечества совершаемых Российской Федерацией в Украине.
Об этом сообщает Госсвязь.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 38 стран мира обратились в суд с требованием провести расследование. Это самая численная заявка в истории.
Днем ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял решение об открытии официального расследования ситуации в Украине. События последних дней дают основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС.
Также Главред писал, что в Европейском суде по правам человека призвали РФ прекратить бомбардировки мирного населения на территории Украины.
Ранее мы сообщали что в ближайшее время Международный суд ООН проведет слушания по поводу войны в Украине.
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