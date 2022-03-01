Рассмотрят военные преступления России против Украины.
Уже в ближайшее время Международный суд ООН проведет слушания по поводу войны в Украине.
Первые судебные заседания состоятся уже 7 и 8 марта. Об этом сообщает AFP Agency в своем Twitter.
Ранее стало известно, что в Европейском суде по правам человека призвали Российскую Федерацию прекратить бомбардировки мирного населения на территории Украины. Там заявили, что военные действия, которые начались 24 февраля в разных частях Украины, создают угрозы нарушению конвенционных прав гражданского населения.
28 февраля Украина обратилась в Суд по правам человека о введении данных мер, согласно Правилу 39, которое позволяет издать приказ Суду для любого участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции. Приказ Суда является обязательным для исполнения.
Ранее Главред писал, что во время выступления Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на заседании Совета ООН представители многих стран в знак протеста покинули зал.
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