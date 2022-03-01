В Европейском суде по правам человека приказали РФ остановить бомбардировку мирного населения

Европейский суд по правам человека ЕСПЧ / echr.coe.int

В Европейском суде по правам человека призвали Российскую Федерацию прекратить бомбардировки мирного населения на территории Украины.

В ЕСПЧ заявили, что военные действия, которые начались 24 февраля в разных частях Украины, создают угрозы нарушению конвенционных прав гражданского населения. Текст этого решения опубликован в "Европейской правде".

"В целях предотвращения таких нарушений и в соответствии со статьей 39 Регламента суд выносит, в интересах сторон и надлежащего ведения рассмотрения приказать правительству России воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты, в том числе жилые помещения, автомобили экстренных служб и другие особо охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, личного состава и аварийно-спасательных служб в пределах атакованной или осажденной российскими войсками территории", - заявили в ЕСПЧ.

28 февраля Украина обратилась в Суд по правам человека о введении данных мер, согласно Правилу 39, которое позволяет издать приказ Суду для любого участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции. Приказ Суда является обязательным для исполнения.

Ранее российские оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО "Град", нанося ущерб инфраструктуре.

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