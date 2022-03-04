Штурм и пожар на Запорожской АЭС: все подробности

Бойцы ВСУ сейчас пытаются отбросить врага от станции.
Во время обстрела Запорожской АЭС русскими оккупантами под удар попали технические здания, в том числе столовая.
Однако техническое оснащение и конструкция сооружений должны выдержать. Они очень защищены.
Бойцы ВСУ сейчас пытаются отбросить врага от станции. Были зафиксированы несколько пожаров. С ними борются пожарные.
Оккупанты попали в первый энергоблок АЭС, спасатели не могут начать ликвидацию пожара, ведь обстрелы продолжаются.
Информации о нарушении радиационного фона пока нет, об этом в эфире совместного марафона украинских телеканалов сообщил представитель пресс-службы ЗАЭС Андрей Туз.
На АЭС сейчас прибыли все – врио директора и главные инженеры. И директор Игорь Мурашов уже сообщил, что наши силы не справляются с врагом, несут потери. Враг наносит мощные удары.
"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, то будет в 10 раз больше Чернобыля! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности!", - написал министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба
Еще неделю назад энергоблок был подключен к энергосети. Несколько дней назад он был переведен в состояние ремонта. Ядерное топливо, находящееся внутри реактора, еще не выгружено.
"Если произойдет разрушение герметичной оболочки, то выход реактивных материалов будет реальным", - рассказал Андрей Туз.
Международное атомно-энергетическое агентство МАГАТЭ отреагировало на обстрел Запорожской АЭС.Там заявили, что знают об обстрелах и сейчас они связываются с властями Украины.
Срочное обращение Владимира Зеленского.
Справка: Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) расположена на берегу Каховского водохранилища рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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