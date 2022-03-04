"Угроза мировой безопасности": горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов

В результате обстрелов войсками Российской Федерации в сторону Запорожской АЭС возник пожар. Сообщается, что есть попадание в первый энергоблок.
На Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар.
Как сообщает Telegram-канал Запорожской АЭС, был обстрел российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону и продолжаются ожесточенные бои.
"В результате обстрелов войсками Российской Федерации в сторону Запорожской АЭС возник пожар!" - говорится в сообщении.
"Существует угроза ядерной опасности!", - подчеркивают работники станции.
.Запорожскую АЭС расстреливают в упор. Спасательные службы не могут добраться для ликвидации огня. Сообщается, что есть попадание в первый энергоблок.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также призвал немедленно прекратить обстрелы АЭС, по которой оккупанты ведут огонь впритык.
На YouTube-канале стации показали видео - прямую трансляцию происходящего на АЭС.
Справка: Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) расположена на берегу Каховского водохранилища рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.
Ранее Главред сообщал, что российские оккупационные войска начали прорываться в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. До этого на блокпосте в город собрались мирные жители, которые не пропускали агрессора.
Также мы писали, что в Гостомеле Киевской области спецназ Главного управления разведки Минобороны разгромил вражескую колонну.
Читайте также:
- Умер первый директор Чернобыльской АЭС
- Оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС - ВСУ
- Войска РФ продолжили ночные обстрелы мирных кварталов - свежие данные Генштаба на утро 3 марта