"Угроза мировой безопасности": горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов

Запорожская АЭС

На Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар.

Как сообщает Telegram-канал Запорожской АЭС, был обстрел российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону и продолжаются ожесточенные бои.

"В результате обстрелов войсками Российской Федерации в сторону Запорожской АЭС возник пожар!" - говорится в сообщении.

"Существует угроза ядерной опасности!", - подчеркивают работники станции.

.Запорожскую АЭС расстреливают в упор. Спасательные службы не могут добраться для ликвидации огня. Сообщается, что есть попадание в первый энергоблок.

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Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также призвал немедленно прекратить обстрелы АЭС, по которой оккупанты ведут огонь впритык.

На YouTube-канале стации показали видео - прямую трансляцию происходящего на АЭС.

Справка: Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) расположена на берегу Каховского водохранилища рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупационные войска начали прорываться в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. До этого на блокпосте в город собрались мирные жители, которые не пропускали агрессора.

Также мы писали, что в Гостомеле Киевской области спецназ Главного управления разведки Минобороны разгромил вражескую колонну.

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