Риск ядерной катастрофы на Запорожской АЭС: спасатели локализовали пожар

На Запорожской АЕС удалось локализировать пожар / Фото УНИАН

Около 05:20 часов утра пятницы, 4 марта, на Запорожскую АЭС в Энергодаре, которую обстреляли российские оккупанты, выехали подразделения ГосЧС.

В 05:55 пожар был локализован на площади 2 тыс. кв. Возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

От ГосЧС привлечены 40 человек и 10 единиц техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил во время информационного марафона Единые новости, что сейчас и в городе, и на станции затишье, бои не ведутся.

Как сообщал Главред, министр энергетики Герман Галущенко подтвердил ядерную опасность на Запорожской АЭС из-за обстрелов российских оккупантов.

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По его словам, есть попадание в первый блок.

"Но кроме шести блоков есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 150 контейнеров. Если эти варвары будут дальше стрелять по станции – попадание в эти контейнеры будет означать ядерную катастрофу. Это может произойти за этот час или минуту", - сказал Галущенко.

Обстрел Запорожской АЭС

3 марта оккупационные войска Рф обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону, продолжаются ожесточенные бои.

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, агрессор хочет уничтожить весь мир, так как в упор обстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе атомной станции из танков, градов, другой тяжелой артиллерии, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий.

"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества", - сказал Галущенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал россиян немедленно прекратить обстреливать Запорожскую АЭС. По его словам, если энергоблок взорвется, то будет ситуация в 10 раз масштабнее Чернобыля.

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским о пожаре на Запорожской атомной электростанции. Глава Белого дома призвал Россию прекратить военную деятельность в этом районе.

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