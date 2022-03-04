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Ядерная катастрофа - в любую минуту: в Минэнерго объяснили опасность обстрелов Запорожской АЭС

4 марта 2022, 05:39

В результате обстрела Запорожской АЭС есть попадание в первый блок. Кроме шести блоков там еще есть 150 контейнеров отработанного ядерного топлива.

Запорожская АЕС, обстрел
Запорожскую АЭС обстреляли российские захватчики, вспыхнул пожар / Фото УНИАН

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил ядерную опасность на Запорожской АЭС из-за обстрелов российских оккупантов.

По его словам, есть попадание в первый блок.

"Но кроме шести блоков есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 150 контейнеров. Если эти варвары будут дальше стрелять по станции – попадание в эти контейнеры будет означать ядерную катастрофу. Это может произойти за этот час или минуту", - сказал Галущенко.

Обстрел Запорожской АЭС

3 марта оккупационные войска Рф обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону и продолжаются ожесточенные бои.

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Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, агрессор хочет уничтожить весь мир, так как в упор обстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе атомной станции из танков, градов, другой тяжелой артиллерии, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий.

"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества", - сказал Галущенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал россиян немедленно прекратить обстреливать Запорожскую АЭС. По его словам, если энергоблок взорвется, то будет в 10 раз масштабнее Чернобыля.

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским о пожаре на Запорожской атомной электростанции. Глава Белого дома призвал Россию прекратить военную деятельность в этом районе.

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