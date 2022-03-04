Российские танки бомбят АЭС: срочное обращение Зеленского

На Запорожской АЭС 6 энергоблоков, а в Чернобыле взорвался 1.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что российские захватчики обстреливают Запорожскую атомную электростанцию.
"Теперь! Россия стреляет по атомной электростанции в Украине!", – подчеркнул Владимир Зеленский.
"Российские танки расстреливают атомные блоки. Они оборудованы тепловизорами", - сказал президент в видеообращении.
На Запорожской АЭС 6 энергоблоков, а в Чернобыле взорвался 1.
Зеленский отметил, что "впервые в истории человечества! Ни одна страна в мире никогда не обстреливала атомные энергоблоки".
В свою очередь Дмитрий Кулеба призвал россиян немедленно прекратить обстреливать Запорожскую АЭС. По его словам, если энергоблок взорвется, то будет в 10 раз масштабнее Чернобыля.
Международное атомно-энергетическое агентство МАГАТЭ отреагировало на обстрел Запорожской АЭС. Там заявили, что знают об обстрелах и сейчас они связываются с властями Украины.
Обстрел Запорожской АЭС
4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону и продолжаются ожесточенные бои.
Пожарные не могут приступить к тушению пожара.
3 марта оккупационные войска Рф обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.
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