Оккупанты пытаются захватить Запорожскую АЭС

Прорываются на танках и бронетранспортерах.
Российские оккупанты предпринимают попытки захвата Запорожской АЭС. Прорвать оборону враг планирует с помощью 2 танков и бронетранспортеров.
Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
"Несмотря на то, что происки и дорогу к Энергодару перекрыли представители территориальной обороны и местные жители, к городу приблизились два танка и два бронетранспортера, которые пытаются прорвать оборону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты начали хаотичную стрельбу из стрелкового оружия. Также они пытаются разбить инженерные заграждения, которые блокируют дорогу, ведущую к станции.
Ранее Главред сообщал, что российские оккупационные войска начали прорываться в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. До этого на блокпосте в город собрались мирные жители, которые не пропускали агрессора.
Также мы писали, что в Гостомеле Киевской области спецназ Главного управления разведки Минобороны разгромил вражескую колонну.
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