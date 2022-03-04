Будет катастрофа: взрыв Запорожской АЭС грозит невероятными последствиями

Если она взорвется, то будет в 10 раз больше, чем Чернобыль.
Российские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.
В Twitter он призвал немедленно вывести российские войска.
"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если она взорвется, то будет в 10 раз больше, чем Чернобыль! Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности", - написал Кулеба.
Обстрел Запорожской АЭС
4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону и продолжаются ожесточенные бои.
Пожарные не могут приступить к тушению пожара.
3 марта оккупационные войска Рф обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.
Читайте также:
- В России массово блокируют сайты украинских СМИ
- Начались проблемы: у российских оккупантов закончился запас ракет
- ВСУ накрыли огнем около тысячи российских оккупантов в аэропорту Херсона