Тревога мирового масштаба: Байден и Зеленский обсудили пожар на ЗАЭС из-за обстрелов РФ

Президент США Джо Байден призвал Россию прекратить военную деятельность в районе ЗАЕС и разрешить пожарным и спасателям доступ к месту происшествия
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским о пожаре на Запорожской атомной электростанции, который возникл ночью 4 марта из-за обстрелов российских оккупантов.
"Президент Джо Байден разговаривал сегодня вечером с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить информацию о пожаре на Запорожской атомной электростанции. Президент Байден присоединился к президенту Зеленскому, призвавшему Россию прекратить военную деятельность в этом районе и разрешить пожарным и спасателям доступ к месту происшествия", – говорится в сообщении Белого дома.
Там также добавили, что"президент Байден также разговаривал сегодня вечером с заместителем министра ядерной безопасности Департамента энергетики США и администратором Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби, чтобы получить обновление по ситуации на станции. Президента США и дальше будут регулярно информировать.
Что сейчас происходит на Запорожской АЕС
В МВД Украины уточнили оперативную информацию об атаке российских захватчиков на Запорожскую АЭС.
По состоянию на четыре часа утра 4 марта продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены третий, четвертый и пятый этажи 5-этажного здания.
Оккупанты не дают возможности спасателям ГосЧС приступить к ликвидации последствий пожара.
В Энергодаре на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние АЭС в норме.
Обстрел Запорожской АЭС
3 марта оккупационные войска Рф обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.
4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону и продолжаются ожесточенные бои.
Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, агрессор хочет уничтожить весь мир, так как в упор обстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе атомной станции из танков, градов, другой тяжелой артиллерии, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий.
"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества", - сказал Галущенко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки".
В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал россиян немедленно прекратить обстреливать Запорожскую АЭС. По его словам, если энергоблок взорвется, то будет в 10 раз масштабнее Чернобыля.
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