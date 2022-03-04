Мы - на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории: Галущенко о ситуации на Запорожской АЭС

Запорожскую АЕС обстреляли российские захватчики / Фото УНИАН

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, агрессор хочет уничтожить весь мир, так как в упор обстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе атомной станции из танков, градов, другой тяжелой артиллерии, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий.

"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества", - сказал Галущенко, передает Энергоатом.

"Идет бой уже на площадке станции, распространяется пожар. Это война на уничтожение, уничтожение человечества и планеты. Ядерная и радиационная безопасность врага не волнуют. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны", - говорится в сообщении.

Галущенко добавил, что Украина требовала вмешательства МАГАТЭ и жестких решений относительно агрессора. Но их пока нет.

"Поэтому мы требуем не только профессиональной оценки происходящих событий, но и реального вмешательства, принятия самых жестких мер, в том числе со стороны НАТО и стран - обладателей ядерного оружия", - сказал министр.

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Читайте такжеРоссийские танки бомбят АЭС: срочное обращение ЗеленскогоТем временем в пресс-службе ГосЧС сообщили, что на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар из-за обстрелов войсками РФ. Возгорание произошло за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе.

Третий энергоблок отключили от единой энергосистемы. Из шести энергоблоков работает только один - четвертый.

"Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание. Пока идет бой, подразделения ГосЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности", - говорится в сообщении.

Чуть позже появилась информация от главы Запорожской областной военной администрации Александра Сратуха, что пожарным все таки уже удалось попасть на АЭС для ликвидации пожара.

"Директор ЗАЭС заверил, что в настоящее время ядерная безопасность объекта обеспечена", - отметил Сратух.

Обстрел Запорожской АЭС

4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону и продолжаются ожесточенные бои.

3 марта оккупационные войска Рф обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.