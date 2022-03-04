Опасна всей Европе: из-за ситуации на ЗАЭС Джонсон созывает заседание Совбеза ООН

Джонсон созывает заседание Совбеза ООН из-за ситуации на ЗАЭС / Reuters

Из-за обстрелов российскими захватчиками Запорожской АЭС и возникновения там пожара премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созывает заседание Совбеза Организации Объединенных Наций.

Такие намерения Джонсон подтвердил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Independent. Они оба согласились с тем, что сейчас самое главное – прекращение огня.

Британский премьер подчеркнул, что сложившаяся ситуация представляет угрозу всей Европе.

"Необдуманные действия президента Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы", – заявил Джонсон.

Штурм и пожар на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции в Энергодаре вспыхнул пожар из-за обстрела российскими оккупантами. Это крупнейшая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.

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Сообщалось, что оккупанты уже попали в первый энергоблок АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара, ведь обстрелы продолжаются. Работники станции отмечают, что информации о нарушении радиационного фона пока нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.

"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если она взорвется, то будет в 10 раз больше, чем Чернобыль!", – подчеркнул Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в связи с обстрелами и пожаром на АЭС. Также он уже обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Мишелем, Шольцем, Байденом. Кроме этого, Украина связалась с МАГАТЭ.

Позже стало известно, что пожарных пустили на территорию Запорожской АЭС, где возникло возгорание.

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