На Запорожской АЭС есть раненые в результате обстрелов – мэр Энергодара

Также есть тяжелораненые, но нет возможности вывезти их в больницу.
На Запорожской атомной электростанции есть раненые и тяжелораненые.
Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов во время телемарафона, пишет УНИАН.
По его словам, сейчас нет возможности вывезти пострадавших в медучреждение. Также он отметил, что пока нет информации о количестве раненых.
"Вчера вечером, где-то около 16:30, вражеская колона бронированной техники прорвалась к городу, пошли сразу на атомную станцию и начали почти вплотную гасить к зданиям и сооружениям атомной станции. Произошел пожар. Есть раненые... Информации о количестве раненых у меня нет. Об их состоянии: есть также тяжелые раненые. Вывезти их в больницу нет возможности", – рассказал Орлов.
Также он отметил, что российские захватчики не дают пожарным погасить пожар. По словам мэра, ситуация очень критическая.
Штурм и пожар на Запорожской АЭС
На Запорожской атомной электростанции в Энергодаре вспыхнул пожар из-за обстрела российскими оккупантами. Это крупнейшая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.
Сообщалось, что оккупанты уже попали в первый энергоблок АЭС. Спасатели не могут начать ликвидацию пожара, ведь обстрелы продолжаются. Работники станции отмечают, что информации о нарушении радиационного фона пока нет.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.
"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если она взорвется, то будет в 10 раз больше, чем Чернобыль!", – подчеркнул Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в связи с обстрелами и пожаром на АЭС. Также он уже обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Мишелем, Шольцем, Байденом. Кроме этого, Украина связалась с МАГАТЭ.
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