Ядерное облако накроет и РФ: какими могут быть последствия катастрофы на Запорожской АЭС

Ядерный взрыв в случае катастрофы на ЗАЭС накроет как Европу, так и РФ/ УНИАН

В случае, если на Запорожской атомной электростанции произойдет взрыв, то последствия не обойдут и Россию – значительную часть страны-агрессора накроет ядерным облаком.

Поэтому действия Путина сейчас – это геноцид не только Европы, но и самих россиян. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологии, нардеп Олег Бондаренко в эфире единого марафона новостей, пишет Сегодня.

Нардеп обратился к россиянам с призывом остановить свое руководство любой ценой.

"Ваше руководство, господин Путин, абсолютно сумасшедшие. То, что он сейчас делает – это геноцид не только Европы, но и геноцид России", – отметил депутат.

Он рассказал, что, судя по розе ветров, ядерное облако в случае катастрофы накроет Кубань, Краснодарский край, Ростовскую область, Западный Кавказ и Северный Кавказ.

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"Крым не ваш, вам его не жалко, но его тоже накроет. Взрыв, который может произойти, будет сопоставим по величине со взрывом Ростовской АЭС и Курской АЭС вместе взятых. Остановите свое руководство любой ценой, не допустите геноцида", – призвал Бондаренко.

Ни одна АЭС в мире не рассчитана на военные действия

Как объяснила независимая эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная, на любой атомной электростанции есть системы защиты от нарушителей, в том числе и системы противовоздушной обороны. Также хранилища построены так, чтобы выдержать удары авиации, пишет Обозреватель.

Однако замминистра энергетики Ярослав Демченков ранее подчеркивал, что ни одна из украинских АЭС (как и ни одна в мире) не рассчитана на то, чтобы быть в эпицентре военных действий. В случае, если в действующую АЭС попадет ракета, последствия могут быть катастрофическими – радиоактивные выбросы могут превысить выбросы от Чернобыля и Фукусимы.

То, что ситуация на ЗАЭС может привести к катастрофе не только в Европе, но и во всем мире, отмечал и и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада", пишет Украинская правда.

"На Чернобыльской АЭС мы видели последствия аварии только на одном энергоблоке. Здесь их шесть. И это может быть не просто катастрофа на всю Европу, это может быть мировая катастрофа. Мы должны сделать всё, чтобы остановить такие действия, потому что последствия могут быть непредсказуемыми, и пострадать может весь мир", – отметил Стрелец.

Штурм и пожар на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции в Энергодаре вспыхнул пожар из-за обстрела российскими оккупантами. Это крупнейшая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.

Сообщалось, что оккупанты уже попали в первый энергоблок АЭС. Спасатели не могут начать ликвидацию пожара, ведь обстрелы продолжаются. Работники станции отмечают, что информации о нарушении радиационного фона пока нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.

"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если она взорвется, то будет в 10 раз больше, чем Чернобыль!",- подчеркнул Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в связи с обстрелами и пожаром на АЭС. Также он уже обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Мишелем, Шольцем, Байденом. Кроме этого, Украина связалась с МАГАТЭ.

Позже стало известно, что пожарных пустили на территорию Запорожской АЭС, где возникло возгорание.

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