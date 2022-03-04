Обстрел и пожар на ЗАЭС: ветер сейчас дует в сторону Ростова и Краснодара

Запорожскую АЭС обстреляли оккупанты в ночь на 4 марта / Фото УНИАН

В ночь на 4 марта российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, вспыхнул пожар. Ветер со стороны АЭС сейчас дует в направлении юго-восточной части Украины и России.

"В данный момент ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупный российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара", - сообщили в Энергоатоме.

В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, сообщили в ГосЧС.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологии, нардеп Олег Бондаренко заявила, что действия Путина сейчас – это геноцид не только Европы, но и самих россиян. По ее словам, в случае, если на Запорожской атомной электростанции произойдет взрыв, то последствия не обойдут и Россию – значительную часть страны-агрессора накроет ядерным облаком.

Как сообщал Главред, министр энергетики Герман Галущенко подтвердил ядерную опасность на Запорожской АЭС из-за обстрелов российских оккупантов.

Реклама

По его словам, есть попадание в первый блок.

"Но кроме шести блоков есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 150 контейнеров. Если эти варвары будут дальше стрелять по станции – попадание в эти контейнеры будет означать ядерную катастрофу. Это может произойти за этот час или минуту", - сказал Галущенко.

Обстрел Запорожской АЭС

3 марта оккупационные войска Рф обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону, продолжаются ожесточенные бои.

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, агрессор хочет уничтожить весь мир, так как в упор обстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе атомной станции из танков, градов, другой тяжелой артиллерии, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий.

"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества", - сказал Галущенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал россиян немедленно прекратить обстреливать Запорожскую АЭС. По его словам, если энергоблок взорвется, то будет ситуация в 10 раз масштабнее Чернобыля.

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским о пожаре на Запорожской атомной электростанции. Глава Белого дома призвал Россию прекратить военную деятельность в этом районе.

Другие новости: