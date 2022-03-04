РФ должна закончить войну и отстроить Украину: в США назвали условия отмены антироссийских санкций

Россия должна признать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право на существование, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
Новые санкции Запада в отношении России будут отменены в случае прекращения РФ войны против Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также ее "право на существование", - сказала Нуланд в интервью ТАСС.
По ее словам, сейчас Кремль фактически "отрицает само право Украины на существование".
Отвечая на вопрос о том, будут ли Штаты признавать красные линии России относительно обеспечения ее безопасности (отказ от предоставления Украине членства в НАТО и дальнейшего расширения на восток), Нуланд сказала так:
"Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол, обо всем - предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении [числа и масштабов] военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения в Украине.
"Но мы не собирались говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы. И мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО", - добавила дипломат.
При этом замгоссекретаря США подчеркнула, что "в XXI веке, когда имеется дипломатический вариант действий, нет оправдания вторжению в другую страну".
"Украина представляла нулевую угрозу России, НАТО представляла нулевую угрозу России", - сказала Нуланд.
Дипломат также обвинила Москву в стремлении реинкорпорировать Украину и Беларусь в Россию и воссоздать Советский Союз и, по сути, вернуть РФ к "какой-то советской фантазии 1979 года".
Как сообщал Главред, из-за полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада применили к РФ и персонально к ее лидерам жесткие санкции. Международное рейтинговое агентство S&P менее чем за неделю стремительно понизило рейтинг России с ВВ+ до ССС-. В агентстве отмечают, что снижение рейтинга произошло из-за введения мер, которые существенно повышают вероятность дефолта.
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