В шаге от дефолта: кредитный рейтинг РФ падает в пропасть

Россия на грани дефота / Reuters

Международное рейтинговое агентство S&P менее чем за неделю стремительно понизило рейтинг России с ВВ+ до ССС –

В агентстве отмечают, что снижение рейтинга произошло из-за введения мер, которые существенно повышают вероятность дефолта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на S&P.

Также не исключено, что это рейтинг будет пересмотрен с дальнейшим снижением. Агентства Fitch и Moody's также накануне снизили кредитный рейтинг страны-агрессора.

Подчеркивается, что S&P снизило рейтинги РФ в прошщлую субботу с ВВВ- до ВВ+. Однако в свете новых событий: санкции, отключение от SWIFT, жестких санкций против Центробанка и Министерства финансов России, блокировки валютных резервов – риск дефолта РФ как эминента ценных бумаг значительно возрастает.

Агентство Fitch днем ранее снизило рейтинг России по ВВВ до В и дало негативный прогноз.

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"Мощность санкций, наложенных на РФ, повышают макрофинансовые риски и подрывают желание страны обслуживать государственный долг", - отметили в среду в Fitch.

Рейтинги агрессора занизило агентство Moody's из Ваа3 до B3 – то есть сразу на шесть ступеней.

Когда кредитный рейтинг России снизится до минимально возможного это повлечет за собой массовые требования погашения кредитных обязательств и нанесет сокрушительный удар по российской экономике.

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