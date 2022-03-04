"Эта ночь могла остановить историю Украины и Европы": Зеленский назвал террором атаку на ЗАЭС

Зеленский назвал отаку на ЗАЭС террором невиданного уровня/ Фото instagram.com/zelenskiy_official

Глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что обстрел оккупантами Запорожской атомной электростанции – это террор невиданного уровня.

Об этом президент сказал в видеообращении. По его словам, российские военные совсем забыли о последствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Мы пережили ночь, которая могла остановить историю Украины и Европы. Российские войска атаковали Запорожскую атомную электростанцию – крупнейшую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции. Это террор невиданного уровня. В Украине 15 атомных блоков, а у российских военных полностью отражена память о Чернобыле", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он обратился к россиянам и напомнил, как разные народы вместе в 1986 году пытались преодолеть последствия взрыва на Чернобыльской АЭС. Зеленский призвал граждан России выходить на улицы и призывать власти остановиться.

"Вы должны выйти на улицы и сказать, что вы хотите жить. Что хотите жить на земле без радиоактивного загрязнения. Радиация не знает, где Россия. Радиация не знает, где границы вашей страны", – подчеркнул украинский президент.

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Глава Украинского государства рассказал, что всю ночь был на связи с иностранными партнерами, чтобы мир реагировал на такие события в Украине. По его словам, мир был шокирован. Зеленский рассказал, что уже есть первые реакции на такие действия РФ:

Великобритания созывает Совет Безопасности ООН из-за этой атаки,

МАГАТЭ запускает свой центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования.

При этом стоит немедленно усилить санкции против государства-террориста, подчеркнул Зеленский.

"Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить по крайней мере ракетами и авиабомбами по атомным объектам", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил бойцов Нацгвардии, которые обороняли АЭС и пытались остановить врага, и пожарных, которые потушили пожар.

Также он призвал местных жителей Энергодара помочь выгнать оккупантов из города.

"Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа, но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает нашу страну от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, Мариуполь, Харьков – целенаправленно уничтожают людей, жилые кварталы. Только за вчерашний день российские бомбы убили в Чернигове 40 человек. Просто уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиаударами", – сказал президент Украины.

Он добавил, что столица остается ключевой мишенью для оккупантов. Но враг не сломает Украину.

Штурм и пожар на Запорожской АЭС

Пожар на Запорожской АЭС возникла из-за обстрела российскими оккупантами. Захватчики смогли зайти в первый энергоблок АЭС. При этом из-за продолжающихся обстрелов пожарные долго не могли попасть на электростанцию и начать тушить пожар.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в связи с обстрелами и пожаром на АЭС. Также он уже обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Мишелем, Шольцем, Байденом. Кроме этого, Украина связалась с МАГАТЭ.

Позже пожарных пустили на территорию Запорожской АЭС, где возникло возгорание. В 05:55 пожар локализовали на площади 2 тысяч квадратных метров. 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС ликвидировали.

Сообщалось, что враг захватил площадку Запорожской АЭС. Персонал станции контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.

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