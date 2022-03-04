Российские оккупанты захватили площадку Запорожской АЭС

На Запорожскую АЕС напали российские захватчики / Фото УНИАН

Российские террористы в пятницу, 4 марта, захватили площадку Запорожской АЭС. Персонал станции контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Что сейчас известно о состоянии энергоблоков:

Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт;

Энергоблоки № 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок;

Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт;

Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

Как сообщал Главред, министр энергетики Герман Галущенко подтвердил ядерную опасность на Запорожской АЭС из-за обстрелов российских оккупантов.

По его словам, есть попадание в первый блок.

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"Но кроме шести блоков есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 150 контейнеров. Если эти варвары будут дальше стрелять по станции – попадание в эти контейнеры будет означать ядерную катастрофу. Это может произойти за этот час или минуту", - сказал Галущенко.

Обстрел Запорожской АЭС

4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону, продолжаются ожесточенные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал россиян немедленно прекратить обстреливать Запорожскую АЭС. По его словам, если энергоблок взорвется, то будет ситуация в 10 раз масштабнее Чернобыля.

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским о пожаре на Запорожской атомной электростанции. Глава Белого дома призвал Россию прекратить военную деятельность в этом районе.

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