Нужен "успешный полковник Штауффенберг": сенатор США призвал "убрать" Путина

Линдси Грэм / Фото Reuters

Сенатор США, республиканец Линдси Грэм в прямом эфире новостного канала призвал "убрать" президента страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом американский политик рассказал в комментарии Fox News, а впоследствии опубликовал отрывок своей речи в Twitter.

"Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня (Путина, - ред.). Вы дадите своей стране и миру большую услугу", - сказал сенатор.

Грэм надеется, что у российской армии есть "успешный полковник Штауффенберг".

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Справка. Полковник Штауффенберг - полковник вермахта, один из основных участников заговора 20 июля, осуществивший покушение на жизнь Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года.

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею о "смене режима" в Кремле, то есть о падении главы российского государства Владимира Путина. По его словам, демократию нельзя экспортировать в другие страны.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Сегодня, 4 марта - девятый день войны России против Украины. По данным Минобороны, РФ потеряла более 9 тысяч личного состава и огромное количество техники.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине приближается к переломному моменту.

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