Как минимум 9166 человек: в Минобороны озвучили потери агрессоров за восемь суток войны

Как говорят украинские военные, потери российских оккупантов от украинской армии растут день ото дня.
Боевые потери российских агрессоров за восемь суток войны против Украины превысили 9 тысяч человек.Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны Украины
По подсчетам украинских военных, общие боевые потери России с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составляют:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 единиц;
- боевых бронированных машин – 939 единиц;
- артиллерийских систем –105 единиц;
- РСЗО – 50 единиц;
- средства ПВО – 18 единиц;
- самолетов – 33 единиц (уточняется);
- вертолетов – 37 единиц;
- автомобильной техники – 404 единиц,
- легкие скоростные катера – 2 единиц;
- цистерн с ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Сейчас данные продолжают уточняться. Подсчет, говорят в Минобороны, усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Напомним, ранним утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.