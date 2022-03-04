Как минимум 9166 человек: в Минобороны озвучили потери агрессоров за восемь суток войны

В Минобороны озвучили потери России от ВСУ за восемь суток войны / Reuters

Боевые потери российских агрессоров за восемь суток войны против Украины превысили 9 тысяч человек.Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны Украины

По подсчетам украинских военных, общие боевые потери России с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составляют:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 единиц;

боевых бронированных машин – 939 единиц;

артиллерийских систем –105 единиц;

РСЗО – 50 единиц;

средства ПВО – 18 единиц;

самолетов – 33 единиц (уточняется);

вертолетов – 37 единиц;

автомобильной техники – 404 единиц,

легкие скоростные катера – 2 единиц;

цистерн с ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Сейчас данные продолжают уточняться. Подсчет, говорят в Минобороны, усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Читайте такжеДеморализованный враг продолжает нести потери; оккупанты начинают вводить резервы - Генштаб ВСУ

Напомним, ранним утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.