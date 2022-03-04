Три самолета РФ "ушли в минус": в ВСУ назвали сокрушительные потери врага

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За сутки четверга, 3 марта, украинская противовоздушная оборона уничтожила три российских самолета, тактическая авиация нанесла ряд ударов по наземным целям.

Количество уничтоженных вертолетов врага уточняется, сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ.

"За сутки 3 марта ситуация на фронте характеризуется отчаянными боями по всем направлениям. И в небе, и на земле! Из-за безумного сопротивления украинцев, оккупант несет существенные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе! Сегодня экипажи тактической авиации Воздушных Сил традиционно наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны", – сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что ПВО сбила три российских самолета.

"Противовоздушная оборона сегодня уничтожила еще три самолета российских оккупантов. В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов. Потери по вертолетам врага уточняются", - добавили в Командовании ВС Украины.

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