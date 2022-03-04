Канцлер Германии отверг идею о падении Путина и смене режима в России

Олаф Шольц / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею о "смене режима" в Кремле, то есть о падении главы российского государства Владимира Путина.

По его словам, демократию нельзя экспортировать в другие страны, пишет DW.

"Смена режима - не лучшая перспектива", - сказал канцлер Германии.

Шольц призвал к прекращению огня в войне России с Украиной. При этом канцлер Германии считает, что "НАТО не должно напрямую противостоять России", так как это повлечет за собой "резкую эскалацию этой сложной ситуации в Украине".

"Поэтому сейчас не будет решений, которые привели бы к военному участию стран НАТО в этом конфликте", - сказал он.

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Что касается членства Украины в Евросоюзе, то Шольц отметил, что первыми пунктами повестки дня теперь будут решения о приеме западнобалканских государств. Должно быть очень ясно, каким требованиям должна соответствовать страна перед вступлением.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Сегодня, 4 марта - девятый день войны России против Украины. По данным Минобороны, РФ потеряла более 9 тысяч личного состава и огромное количество техники.

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