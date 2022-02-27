"Решающее значение для нашей безопасности": Германия объявила об отказе от газа из России

Мы приложим больше усилий для энергетической независимости Германии - Шольц / Фото Reuters

Германия приняла решение сменить курс и отказывается от газа из России. События последних дней показали, насколько стратегическая энергетическая политика важна не только для экономики и окружающей среды, но и для государственной безопасности. Берлин построит два терминала сжиженного природного газа, а также создаст запасы угля и газа. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц.

"События последних дней показали нам, что ответственная, дальновидная энергетическая политика имеет решающее значение не только для нашей экономики и окружающей среды. Это также имеет решающее значение для нашей безопасности", - цитирует его выступление в Бундестаге в воскресенье, 27 февраля, издание Зеркало недели.

По его словам, немецкое государство с целью снижения зависимости от российского газа намерено построить два терминала СПГ в Вильгельмсхафене и Брунсьбюттеле. Также в стране намерены создать запасы угля и газа.

Также канцлер добавил, что Берлину следует преодолеть зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергии.

"Мы сделаем больше для обеспечения надежного энергоснабжения нашей страны. Мы должны изменить курс, чтобы преодолеть нашу зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергии. Чем быстрее мы ускорим расширение возобновляемых источников энергии, тем лучше", - подчеркнул Олаф Шольц.

Напомним, в ФРГ из-за военного нападения России на Украину приняли решение о поставках оружия Киеву. Украинское государство для противостояния российским войскам получит 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа Stinger.