Бундесвер вооружит Украину: Берлин поставит Киеву противотанковое оружие и ракеты Stinger

Украина получит системы Stinger из ФРГ / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Кабинет министров ФРГ принял решение направить Украине противотанковое оружие и ракеты земля-воздух Stinger.

О решении правительства Германии заявил в субботу официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Федеральное правительство сегодня (в субботу) решило для поддержки украинских вооруженных сил направить 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа Stinger из запада бундесвера. Оружие будет направлено на Украину так скоро, как это будет возможно", - подчеркнул Хебештрайт.

Добавим, что решение о поставке в Украину немецкого вооружения подтвердил канцлер Олаф Шольц.

Соответствующее сообщение он оставил в своем Twitter.

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Ранее сообщалось о том, что Федеративная республика Германия приняла решение одобрить поставку странами-партнёрами оружия немецкого производства в Украину.

Об этом идет речь в сообщении немецкого издания Bild.

Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнёрам поставлять оружие немецкого производства в Украину.

В частности, федеральное правительство разрешило Нидерландам отправить 400 реактивных гранатометов для ВСУ.