ФРГ разрешила партнерам поставлять в Украину оружие немецкого производства - Bild

Германия разрешила отправляь в Украину оружие немецкого производства / pixabay

Федеративная республика Германия приняла решение одобрить поставку странами-партнёрами оружия немецкого производства в Украину.

Об этом идет речь в сообщении немецкого издания Bild.

Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнёрам поставлять оружие немецкого производства в Украину.

В частности, федеральное правительство разрешило Нидерландам отправить 400 реактивных гранатометов для ВСУ.

Шольц также дал разрешение Эстонии на поставку в Украину гаубиц времен ГДР, сообщает Frankfurter Allgemeine. По данным газеты, Германия также хочет поставить Украине 14 бронемашин. Они предназначены для защиты людей, но их можно использовать и в целях эвакуации.

Напомним, ранее в Украину прибыла помощь из Польши - колонна с боеприпасами для борьбы с российским агрессором.