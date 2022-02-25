В Украину из Польши прибыла колонна с боеприпасами

Украина получила военную помощь от Польши / twitter.com/mblaszczak

В Украину прибыла помощь из Польши - колонна с боеприпасами для борьбы с российским агрессором.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", - говорится в сообщении Министра обороны Польши в Twitter.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации. Он призвал их выйти на протесты против войны в Украине.

Читайте такжеЕС согласовал персональные санкции против Путина и ЛавроваТакое заявление президент страны сделал в рамках своего экстренного брифинга. "Всем в Российской Федерации, кто не потерял совесть, время выйти с протестами против войны с Украиной", - заявил Зеленский.

Также более полумиллиона человек уже подписали петицию с требованием остановить войну с Украиной.