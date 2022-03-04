Мэра Энергодара могли захватить оккупанты: он обнародовал видео с призывом не провоцировать россиян

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов / Скрин из видео

Мэр города Энергодар в Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов записал видеообращение к гражданам.

В видео он рассказывает о нынешней ситуации в городе, который сейчас находится под контролем оккупантов. Несмотря на риторику городского головы и призывы не провоцировать российских военных, можно предположить, что мэра города могли захватить захватчики.

Орлов рассказал, что среди мирного населения нет потерь в пострадавших, и что якобы в мирных людей если и стреляют, то только холостыми патронами.

Также мэр отметил, что дома энергодарцев не обстреливали.

"Призываю не провоцировать военных Вооруженных сил России. На сегодня наша задача в сложившейся ситуации обеспечить максимально спокойное и работоспособное состояние всех инженерных сетей и коммунальных предприятий", – сообщил Орлов.

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Он отметил, что сейчас в Энергодаре нет отопления, однако возобновили водоснабжение, хотя водопровод поврежден, и электроснабжение.

"Сейчас все силы будем направлять на то, чтобы в городе было тепло", – добавил Орлов.

При этом в "Энергоатоме" также предполагают, что мэра могли захватить враги.

"Есть высокая вероятность, что недавнее выступление мэра Энергодара было записано под дулом автомата. Подобные видео могут появляться и от других удерживаемых оккупантами в админздании руководителей ЗАЭС. Будьте бдительными! Проверяйте информацию!", – говорится в сообщении на странице "Энергоатома" в Telegram.

Штурм и пожар на Запорожской АЭС

Пожар на Запорожской АЭС возникла из-за обстрела российскими оккупантами. Захватчики смогли зайти в первый энергоблок АЭС. При этом из-за продолжающихся обстрелов пожарные долго не могли попасть на электростанцию и начать тушить пожар.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в связи с обстрелами и пожаром на АЭС. Также он уже обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Мишелем, Шольцем, Байденом. Кроме этого, Украина связалась с МАГАТЭ.

Позже пожарных пустили на территорию Запорожской АЭС, где возникло возгорание. В 05:55 пожар локализовали на площади 2 тысяч квадратных метров. 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС ликвидировали.

Сообщалось, что враг захватил площадку Запорожской АЭС. Персонал станции контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.

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