РФ хочет высадить морской десант возле Затоки и Черноморска / Фото, Reuters

Российская Федерация продолжает готовить высадку морского десанта в районе Затоки и Черноморска в Одесской области.

Оккупанты готовятся к этому под прикрытием отряда кораблей огневой поддержки, а также ракетной катерной ударной группы РФ. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье отмечено привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие поставляли истребители Су-30СМ", – добавили в Генштабе ВСУ.

Кроме этого, враг вывел с баз в Черном море свою морскую группировку, которая имеет задачу поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

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Ранее сообщалось, что российские захватчики сосредотачивают основные силы на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Пытаясь выполнить эту задачу, военные РФ исчерпали основную часть оперативных резервов. Они готовятся перебросить дополнительные силы и средства из Южного и Восточного военных округов.

Также ранее нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказал мнение, что могло стать настоящей причиной вторжения РФ в Украину. Вятрович отмечает, что Путин так и не смог придумать вменяемую причину для нападения на Украину, поэтому уже и не пытался рассказать о каких-то "украинских терактах" и в своем обращении назвал истинную причину атаки – независимость Украины.

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