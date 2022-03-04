В Житомире оккупанты разбомбили школу

В Житомире оккупанты разрушили школу/ Житомир.info

Российские войска разбомбили школу №25 в Житомире. В учебном заведении сейчас идут спасательные работы.

О жертвах и пострадавших пока информации нет. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в видеообращении.

"Уважаемые житомиряне. Только что был нанесен ракетный... или бомбовый удар – сейчас всё равно – по 25-ой школе. По жертвам и пострадавшим чуть позже. Фактически половина школы разрушена. Идут спасательные работы", – сказал мэр города.

Житомир.info

Напомним, предварительный серьезный обстрел Житомира произошел вечером 1 марта – тогда российские войска ударили по спальным районам города. В результате погибли 2 человека, еще 16 – пострадали, среди них 6 детей.

Читайте также: