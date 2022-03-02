Обстрел Житомира: ужасающие кадры последствий

Житомир обстреляли из ракет "Калибр" / ГСЧС

Вечером 1 марта российские войска ударили по спальным районам Житомира. В результате погибли 2 человека, еще 16 – пострадали, среди них 6 детей. Спасатели обнародовали фото и видео разрушения.

Приблизительно в 22:30 из-за угрозы обстрела в городе объявили воздушную тревогу. Всех жителей призывали отправиться в укрытия. Спустя пол часа в Житомире в районе Богуния прогремел мощный взрыв.

Российские захватчики стреляли из ракет "Калибр" по базе десантников из 95 ОДШБр. Огонь перекинулся на жилые дома и роддом.

Обстрел спальных кварталов Житомира прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Оккупанты целились по казармам бригады и по жилым домам рядом. Нападениями на женщин и детей, наших воинов Кремль достигнет отнюдь не того результата, к которому стремится. Это лишнее доказательство того, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в голове у толики маньяков, которые пока держат власть в России", - написал он в Facebook.

Напомним, на данный момент аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают 95 спасателей и 14 единиц техники.

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