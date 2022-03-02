В Житомире из-за ракетного удара погибли мирные жители, среди пострадавших есть дети

В Житомире погибло 2 людей / ГСЧС

Вследствие воздушного удара российскими войсками по Житомиру этой ночью есть жертвы.

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 07:00 2 марта подтверждена гибель 2-х человек. Еще 16 получили травмы.

Читайте такжеВ Харькове после авиаудара горит танковый завод: детонируют снарядыЭкстренным службам удалось спасти 12 человек, из которых 6 детей. Их достали из подвалов разрушенных частных домов.

На данный момент аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают 95 спасателей и 14 единиц техники.

Как известно, 1 марта около 22:16 в результате ракетного удара по базе 95 отдельной десантно-штурмовой бригады повреждены 10 частных жилых домов. В 3-х из них возник пожар. Также повреждены окна в здании городской больницы.

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