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Пентагон: ЗСУ сражается храбро и изобретательно - российские войска сбиты с толку и разочарованы

4 марта 2022, 09:00

Затруднительное положение войск оккупанта плохо сказывается на их моральном духе

ВСУ
Пентагон дал свой прогноз атаки российской колонны на Киев / УНИАН

В четверг разведка США предположила, что российские войска застряли на некотором расстоянии от Киева, подтверждая заявления как украинского правительства, так и министерства обороны Великобритании. Об этом рассказывает CNN.

"Мы по-прежнему считаем, что боевая колонна, на которой все сосредоточилось, застопорилась. У нас нет причин сомневаться в заявлениях украинцев о том, что они способствовали её остановке", — заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

"Они храбро сражаются на улицах и за пределами своих городов, и они сражаются очень изобретательно. ... Россияне были сбиты с толку, они были разочарованы, они были отброшены назад, они были замедлены жестким и решительным украинским сопротивлением", - отметил Кирби.

Ранее в тот же день министерство обороны Великобритании заявило, что колонна, по-видимому, застряла примерно в 30 километрах от Киева и за последние три дня добилась "не очень заметного прогресса", ссылаясь на разведданные.

"Основные силы крупной российской колонны, наступающей на Киев, остаются более чем в 30 км от центра города; их задерживает упорное украинское сопротивление, механические поломки и пр. За три дня колонна практически не продвинулась", — говорится в заявлении Великобритании.

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Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил журналистам, что колонна испытывает нехватку топлива и продовольствия: "У них заканчивается топливо, у них заканчивается продовольствие для некоторых солдат. Они были удивлены тем, как и с какой эффективностью украинцы защищают свои города и своих людей".

Застопорившееся продвижение колонны может создать множество стратегических проблем для России. Во-первых, поскольку это ключевая российская линия для крупного штурма Киева, они представляют собой отличную мишень для украинских сил, отражающих вторжение.

Во-вторых, суточное сидение в 40-километровой пробке может сказаться на моральном духе и дисциплине российских солдат перед крупной военной операцией.

Мартти Кари, который ранее работал помощником начальника военной разведки Финляндии, сказал CNN, что такое затруднительное положение плохо сказывается на моральном духе по двум причинам: "Во-первых, у украинцев есть беспилотники и самолеты, которые могут атаковать колонну. Во-вторых, когда ты сидишь на одном месте, ходят слухи, влияющие на твое мышление. Так ты нервничаешь и устаешь, а это не очень хорошее сочетание".

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