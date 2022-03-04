Россия бросила против украинцев практически всю свою армию - Зеленский

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в военной агрессии против нашей страны использует практически все возможности собственной армии.

"Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа, но героическое сопротивление украинцев уже 9 день спасает нашу страну от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, Мариуполь, Харьков целенаправленно уничтожают людей, жилые кварталы", - заявил Зеленский.

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Напомним, ранее руководитель украинского государства Владимир Зеленский прокомментировал проведение переговоров с Россией в отношении войны в Украине. По его словам, смысл есть в любых переговорах

До того Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты если они не хотят закрыть небо над Украиной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.

Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.