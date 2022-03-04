Наследник трона Саудовской Аравии хочет стать посредником между Зеленским и Путиным

Принц Мухаммед бен Салман / Reuters

Наследник королевского трона Саудовской Аравии, принц Мухаммед бен Салман, предложил посредничество на переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным, который развязал полномасштабную войну против Украины, и президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте посольства Саудовской Аравии.

Принц получил телефонный звонок от президента РФ Владимира Путина, во время которого они обсудили двусторонние отношения. Мухаммед бен Салман объяснил позицию Саудовской Аравии и его поддержку усилий, которые ведут к политическому решению. И оно должно обеспечивать безопасность и стабильность, а также Саудовская Аравия готово стать посредником между всеми сторонами.Читайте также"Не получили результаты, на которые рассчитывали": в ОП раскрыли детали переговоров с РФ

Напомним, ранее руководитель украинского государства Владимир Зеленский прокомментировал проведение переговоров с Россией в отношении войны в Украине. По его словам, смысл есть в любых переговорах

До того Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты если они не хотят закрыть небо над Украиной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.

Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.