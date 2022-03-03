Украину срочно пригласили на встречу НАТО

НАТО / Reuters

Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией.

"Я приму участие в ней (министерской встрече НАТО - ред.) по видеосвязи", – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Это означает, что Венгрия, долгое время блокировавшая участие Украины во встречах НАТО на высоком уровне, на этот раз согласилась снять блокаду.

Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.

Как известно, поставки зенитных ракетных комплексов Stinger и Стрела эту проблему не решают, особенно в отношении противоракетной обороны.

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"Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной и серьезной поддержке противовоздушной обороны Украины, то есть о предоставлении серьезного важного противовоздушного вооружения. Одно дело, когда нам передают Stinger и другие ПЗРК, но нам нужна гораздо более серьезная противовоздушная оборона и мы над этим активно работаем", – рассказал глава МИД Украины.

В то же время, он отказался прогнозировать успешность этих переговоров, заявив, что не хочет ни обнадеживать, ни разочаровывать до того, как будут достигнуты договоренности.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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