"Россия будет идти к Берлинской стене": Зеленский обратился к Западу

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к Западу.

На пресс-конференции в Киеве Зеленский попросил отправить военные самолеты для борьбы с российским вторжением.

"Если нет у вас сил, крепости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Дайте мне самолеты. Если нас не станет, не дай Бог, дальше будут Латвия, Литва, Эстония. Дальше будет Грузия, Молдова, Польша. Так они будут идти к Берлинской стене", - сказал Зеленский.

Большинство упомянутых стран являются членами НАТО, а это значит, что если Россия вторгнется в одну, она будет воевать со всем Альянсом.

"Я хочу поблагодарить те страны, которые нас поддерживают, передают оружие. Но это произошло поздно. Это срок, когда мы говорили и просили, этот термин стоит тысяч жизней украинцев", - добавил президент.

Реклама

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также: