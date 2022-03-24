Перевозил 400 пехотинцев, танки и БТРы: Арестович рассказал детали об уничтоженном корабле РФ Орск

Арестович рассказал детали об уничтоженном корабле РФ Орск/ УНИАН

Украинские военные в четверг, 24 марта, уничтожили в порту Бердянска большой десантный корабль России Орск. На борту судна были четыре сотни российских военных, а также танки и бронетранспортеры.

Детали об уничтожении российского корабля рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в видеообращении. Также он сообщил, какие еще потери нанесли ВСУ армии российских оккупантов.

"Сегодня был уничтожен 49-й передовой командный пункт российской армии на юге и большой десантный корабль, который перевозил ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов. Он внезапно взорвался в порту Бердянска. Еще один корабль был поврежден", – рассказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что, согласно данным Военно-морских сил Украины, обоими кораблями командовали предатели Украины, которые перешли на сторону России еще в 2014 году.

Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Орск Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

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