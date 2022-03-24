РФ готовится напасть на Польшу и уже ищет повод для этого – Дещица / УНИАН

Россия может напасть на Польшу или другую страну ЕС даже в ближайшие дни. Сейчас Москва уже ищет повод для нападения.

Российские дипучреждения, скорее всего, знают о планах Кремля, поэтому заметают следы, уничтожают определенную информацию и документацию, которая не должна "всплыть". Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в видеоинтервью "Европейской правде".

"Россия готовится к тому, чтобы напасть на Польшу. Эту информацию, наверное, имеют дипломатические учреждения, в том числе и посольство России в Варшаве. И они заметают следы", – отметил посол.

Он подчеркнул, что России необходимо будет гораздо серьезнее подготовиться к вторжению, если она всё же решится напасть на Польшу, ведь эта страна является членом Евросоюза и НАТО. Поэтому для вторжения ей нужно будет иметь серьезные аргументы, говорит Дещица.

По мнению посла, Москва уже ищет причины для нападения. К примеру, такой причиной может стать уничтожение здания посольства России. В таком случае РФ отправила бы для защиты посольства свой спецназ.

"Во время такой операции наступают провокации – убивают российского военного, и Россия имеет основания ввести свои войска", – предполагает украинский дипломат.

Дым над российскими посольствами

Дещица напомнил о странной ситуации с дымом над российскими посольствами. Так, 17 февраля, ровно за неделю до широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины, был зафиксирован дым над посольством России в Киеве. И вот недавно, вечером 22 марта, такой же дым заметили над посольством РФ в Варшаве.

О дыме над российским посольством в Варшаве сообщил ресурс Open Source Intelligence Monitor (OSINT) в Twitter. При этом отмечалось, что российские дипломаты могут сжигать документы, как это делали и в Украине перед вторжением.

"Видно дым от посольства России в столице Польши Варшаве. Есть утверждение, что российские дипломаты сжигают документы. То же самое было сделано в посольстве России в столице Украины Киеве прямо перед вторжением 24 февраля", – говорилось в сообщении OSINT.

Дым над посольством России в Варшаве вечером 22 марта/ Twitter OSINTdefender

По словам посла Украины Дещицы, если бы в российском посольстве была информация и документация, которая не свидетельствует о каком-то вреде для Польши, то сотрудники дипведомства не жгли бы ее, даже если им пришлось бы выезжать из страны. Однако если в документах есть подтверждение подрывной деятельности дипломатов РФ на территории Польши, потом это может стать серьезным аргументом против России в международном уголовном трибунале.

Стоит отметить, что 21 марта российский истребитель-бомбардировщик пролетел над Волынью и вторгся в воздушное пространство Польши. Как сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, это было зафиксировано и в Украине, и в Польше. Журналист считает, что таким образом РФ может провоцировать столкновение с вооруженными силами НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 марта во время выступления на саммите НАТО подчеркнул: Альянс должен понимать, что Украина сейчас находится в "серой зоне" между Западом и Россией. Наше государство уже ровно месяц героически противостоит российскому вторжению, и его безнаказанно разрушают на глазах всего мира.

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