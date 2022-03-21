Россия может напасть на Польшу, Варшава готовится к такому сценарию – посол

Польша допускает сценарий нападения России - посол Дещица / Reuters

В Польше существуют опасения, что Россия может на нее напасть. Однако польское правительство к такому сценарию готовится. Сейчас Варшава понимает важность помощи Киеву, чтобы не допустить приближение российских военных подразделений к своим границам. Об этом заявил украинский посол Андрей Дещица.

"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", - рассказал он в эфире 24 канала.

По словам дипломата, у Варшавы есть понимание относительно того, что " лучше помочь Украине и не допустить приближения российских войск к границам с Польшей".

Также Андрей Дещица подчеркнул, что сведения о якобы намерениях поляков захватить запад Украины не соответствуют действительности и являются дезинформацией.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал самые богатые страны Евросоюза создать "план Маршала-2" для Украины. О финансировании послевоенного восстановления украинского государства он обещал говорить на заседании Евросовета в Брюсселе.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что Украина и Польша зафиксировала нарушение российским истребителем польского воздушного пространства. Истребитель-бомбардировщик пролетел над Волынью. По его мнению, Россия провоцирует вооруженное столкновение с силами Североатлантического альянса.