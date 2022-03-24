"Украина в "серой зоне" между Западом и РФ": Зеленский призвал НАТО предоставить самолеты и танки

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО на саммите / Reuters

НАТО должно понимать, что Украина сейчас находится в "серой зоне" между Западом и Россией. Наше государство уже ровно месяц героически противостоит российскому вторжению, и его безнаказанно разрушают на глазах всего мира.

РФ в течение этого месяца разрушала не только мирную страну, но и всю архитектуру глобальной безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Североатлантического альянса в четверг, 24 марта.

"Мы не в Альянсе, не в самом мощном оборонном объединении мира, не одна из 30 государств под зонтиком совместной защиты, под зонтом 5-й статьи (Североатлантического договора – ред.). Такое ощущение, что мы в "серой зоне" между Западом и Россией, но мы защищаем все наши с вами общие ценности. Мы светлые люди. И мы защищаемся уже месяц. Месяц героического сопротивления. Месяц самых черных страданий. Месяц безнаказанного разрушения мирной страны, а вместе с ней – всей архитектуры глобальной безопасности. Всё это – на глазах у всего мира", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что за десятки лет Россия накопила немалые военные ресурсы живой силы, авиабомб, ракет и т.п. Москва "вкладывала огромные деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь", отметил украинский президент. Однако Украина сейчас мужественно противостоит РФ – но, к сожалению, ценой тысяч жизней, разрушенных городов, миллионов переселенцев.

За месяц войны Россия выпустила по украинским городам тысячи различных ракет, были совершены сотни авианалетов.

"Украина еще 24 февраля просила НАТО помочь закрыть небо в любом формате, обезопасить наших людей от бомб и ракет. Мы не услышали ясного ответа. Украина не имеет мощного противоракетного оружия, имеет значительно меньшую авиацию, чем Россия. Поэтому их преимущество в небе – это применение оружия массового уничтожения. И вы видите последствия сегодня, сколько людей убито, сколько мирных городов разрушено", – обратился Зеленский к странам Североатлантического альянса.

Читайте такжеРоссия пригрозила НАТО прямым столкновением в случае введения миротворцев в УкраинуОн подчеркнул, что Россия в Украине разрушает всё – от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц. Поэтому Украине нужна военная помощь.

По словам главы Украинского государства, у стран НАТО есть тысячи боевых самолетов, однако в Украине пока не дали ни одного. Также Украина обращалась насчет того, чтобы получить или купить танки, чтобы иметь возможность деблокировать свои города – Мариуполь, Мелитополь, Бердянск и другие. Однако наше государство до сих пор не получило относительно этого четкого ответа.

"Это самое страшное во время войны – не иметь четких ответов относительно запросов о помощи", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, и не хочет воевать годами – она просто хочет спасти своих людей.

"Я ни в коем случае не обвиняю НАТО... Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов, от российской оккупации, предоставив нам всё то оружие, в котором мы нуждаемся", – подчеркнул глава Украинского государства.

Также он напомнил, что Россия может не остановиться на Украине, а пойти дальше против государств-членов НАТО.

Ранее сообщалось, что в США секретная группа экспертов по национальной безопасности под названием "Команда тигров" прорабатывает возможные сценарии реагирования на случай того, если президент страны-агрессора Владимир Путин применит ядерное оружие и нападет не только на Украину, но и на другие страны.

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