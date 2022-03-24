УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Украина в "серой зоне" между Западом и РФ": Зеленский призвал НАТО предоставить самолеты и танки

24 марта 2022, 12:30

Уже ровно месяц Россия безнаказанно разрушает наше государство на глазах всего мира, подчеркнул украинский президент.

false
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО на саммите / Reuters

НАТО должно понимать, что Украина сейчас находится в "серой зоне" между Западом и Россией. Наше государство уже ровно месяц героически противостоит российскому вторжению, и его безнаказанно разрушают на глазах всего мира.

РФ в течение этого месяца разрушала не только мирную страну, но и всю архитектуру глобальной безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Североатлантического альянса в четверг, 24 марта.

"Мы не в Альянсе, не в самом мощном оборонном объединении мира, не одна из 30 государств под зонтиком совместной защиты, под зонтом 5-й статьи (Североатлантического договора – ред.). Такое ощущение, что мы в "серой зоне" между Западом и Россией, но мы защищаем все наши с вами общие ценности. Мы светлые люди. И мы защищаемся уже месяц. Месяц героического сопротивления. Месяц самых черных страданий. Месяц безнаказанного разрушения мирной страны, а вместе с ней – всей архитектуры глобальной безопасности. Всё это – на глазах у всего мира", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что за десятки лет Россия накопила немалые военные ресурсы живой силы, авиабомб, ракет и т.п. Москва "вкладывала огромные деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь", отметил украинский президент. Однако Украина сейчас мужественно противостоит РФ – но, к сожалению, ценой тысяч жизней, разрушенных городов, миллионов переселенцев.

За месяц войны Россия выпустила по украинским городам тысячи различных ракет, были совершены сотни авианалетов.

"Украина еще 24 февраля просила НАТО помочь закрыть небо в любом формате, обезопасить наших людей от бомб и ракет. Мы не услышали ясного ответа. Украина не имеет мощного противоракетного оружия, имеет значительно меньшую авиацию, чем Россия. Поэтому их преимущество в небе – это применение оружия массового уничтожения. И вы видите последствия сегодня, сколько людей убито, сколько мирных городов разрушено", – обратился Зеленский к странам Североатлантического альянса.

Читайте такжеРоссия пригрозила НАТО прямым столкновением в случае введения миротворцев в УкраинуОн подчеркнул, что Россия в Украине разрушает всё – от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц. Поэтому Украине нужна военная помощь.

По словам главы Украинского государства, у стран НАТО есть тысячи боевых самолетов, однако в Украине пока не дали ни одного. Также Украина обращалась насчет того, чтобы получить или купить танки, чтобы иметь возможность деблокировать свои города – Мариуполь, Мелитополь, Бердянск и другие. Однако наше государство до сих пор не получило относительно этого четкого ответа.

"Это самое страшное во время войны – не иметь четких ответов относительно запросов о помощи", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, и не хочет воевать годами – она просто хочет спасти своих людей.

"Я ни в коем случае не обвиняю НАТО... Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов, от российской оккупации, предоставив нам всё то оружие, в котором мы нуждаемся", – подчеркнул глава Украинского государства.

Также он напомнил, что Россия может не остановиться на Украине, а пойти дальше против государств-членов НАТО.

Ранее сообщалось, что в США секретная группа экспертов по национальной безопасности под названием "Команда тигров" прорабатывает возможные сценарии реагирования на случай того, если президент страны-агрессора Владимир Путин применит ядерное оружие и нападет не только на Украину, но и на другие страны.

Читайте также:

viber
война в Украине НАТО Владимир Зеленский вторжение России саммит НАТО Североатлантический альянс
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины: сколько будет длится война и чего ждать в 2022 годуГороскоп для Украины: сколько будет длится война и чего ждать в 2022 году Самые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиакаСамые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиака Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду В США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в ЭнергодареВ США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в Энергодаре Когда закончится война в Украине: астролог назвала сроки поражения армии ПутинаКогда закончится война в Украине: астролог назвала сроки поражения армии Путина

Последние новости

13:34

Украине нужна военная помощь без ограничений - Зеленский

13:34

"Мы жили в прекрасном городе, пока вы не пришли": жительница Мариуполя жестко ответила пропагандисту РФВидео

13:21

Статус беженца в Испании для украинцев: как страна принимает людей – помощь и полезные контакты

12:57

Данилко объяснил, за что Путин мстит Украине

12:50

Один из районов Киева сейчас в дыму, столицу обстреляли оккупанты

Реклама
12:42

"Достигли огромной цели": в Минобороны прокомментировали уничтожение корабля "Орск"

12:40

Российские пропагандисты опозорились из-за фейка об украинских медалях "За взятие Крыма"

12:30

"Украина в "серой зоне" между Западом и РФ": Зеленский призвал НАТО предоставить самолеты и танкиВидео

12:21

Закарпатские предприниматели приобрели для 12 бронированных микроавтобусов для эвакуации украинцев

12:06

Матери России объединились и начали требовать вернуть своих детей домой

12:03

Страстная пятница 2022: дата, традиции и запреты дня

11:52

Украинские бойцы захватили и уничтожили колонну обеспечения оккупантов на севереФото

11:40

Ракеты типа Калибр летели из Черного моря: россияне обстреляли центр Харькова

11:39

Save Ukraine — #StopWar: состоится глобальный концерт-марафон в поддержку Украины

11:38

Как сэкономить на коммуналке: 5 хитростей, которые помогут платить за воду меньше

11:09

Москва заигралась: почему Россия как никогда близка к превращению в ядерный пепелмнение

11:07

Бомбардировка фосфорными снарядами: что делать, первая помощь пострадавшим

11:01

У Путина есть запас прочности и времени, он будет продолжать уничтожать города - советник главы МВД

10:59

Кулеба призвал Евросоюз в принципе не платить России за газ рублями

10:30

Гороскоп на завтра, 25 марта 2022: Львам – удачные совпадения, Козерогам - деньги

Реклама
10:23

Сгорели еще два судна оккупантов и 3000 тонн топлива со снарядами: детали уничтожения русского корабля в Бердянске

10:12

Этот период войны войдет в историю как "месяц несокрушимости" - Резников обратился к украинцам

10:09

"У россиян наступила агония": оккупанты накрыли Луганщину фосфорными бомбами, много погибших

09:39

Встреча Путина и Зеленского: в РФ назвали условие саммита двух президентов

09:08

Гороскоп для Украины на сегодня: опасность для женщин, похищения, плен и заговор

09:01

Зеленская опубликовала трогательное видео к 29-му дню войны с РоссиейВидео

08:52

Путин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в Украинемнение

08:48

В Бердянске ВСУ уничтожили вражеский десантный корабль Орск

08:33

Гороскоп для Стрельцов на апрель 2022: хорошая новость, бурная личная жизнь и новая работа

08:28

Виллу дочери Путина во Франции разукрасили украинскими флагами

08:26

Зарезана вся семья: в РФ нашли мертвым миллиардера, его жену и двоих детей

08:20

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2022: Ракам – удачные совпадения, Весам – потери, Водолеям – деньги

07:57

Оккупанты строят в Мелитополе военную базу на украинском аэродроме — мэр

07:31

Оккупанты "не знают пределов зла": Зеленский призвал мир поддержать Украину в ее сопротивлении РФВидео

07:16

"Полное и окончательное": пропагандисты заговорили о поражении России в УкраинеВидео

06:56

В Белом доме разрабатывают сценарии на случай применения Россией ядерного оружия – NYT

06:49

После побега из РФ Пугачева и Галкин с легкостью могут получить израильское гражданство

06:27

Как Германия нашла в Путине нового Гитлера и потакает емумнение

05:42

Война может затянуться на год: эксперт по РФ рассказал, как вынудить Путина вывести войска из Украины

04:55

Помощь России для обхода санкций: у Байдена предупредили Китай и остальные страны

Реклама
04:38

Украинский снайпер "снял" родственника террориста Гиркина на Донбассе

04:11

"Господи, угомоните ботокс!": Настя Приходько призвала лишить опальных Лорак и Лободу гражданства

03:57

РФ готовит в Украине химическую атаку: названа главная опасностьВидео

03:28

"О поддержке с воздуха забыли": у оккупантов катастрофа под Киевом - аудиоперехватВидео

02:55

Сбили 7 самолетов и вертушку РФ: в ВСУ рассказали об удачной "охоте"Видео

02:29

Оккупанты пошли на прорыв: под Киевом ВСУ врезали по зубам войскам РФВидео

02:05

Орландо Блум в Молдавии помогает украинским детям-беженцам и их семьям

01:57

"Депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в ХерсонеВидео

01:10

ВСУ отбросили врага назад: оккупантам РФ устроили "котел" под КиевомВидео

00:58

Гороскоп для Харькова: астро- и таропрогноз о том, когда в городе наступит мир

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять