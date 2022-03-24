"Достигли огромной цели": в Минобороны прокомментировали уничтожение корабля "Орск"

корабль оккупантов "Орск" / ВМС Украины

Уничтожение большого десантного корабля оккупантов "Орск" в бухте Бердянска ‒ достижение огромной цели. Об этом заявила заместитель руководителя Министра обороны Ганна Маляр в эфире телеканал Рада.

Она также рассказала о масштабах пораженной ВСУ цели. Замминистра обороны заявила, что уничтоженный десантный корабль может перевозить до 20 танков, 45 БТРов или 400 человек личного состава, то есть десантников.

Другой информации о том, что еще было на борту уничтоженного корабля, Маляр не стала озвучивать ‒ дескать, такую информацию могут обнародовать только представители Генштаб ВСУ.

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Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины в порту Бердянск уничтожили вражеский десантный корабль "Орск".

"Доброе утро, мы из Украины! В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", - говорится в сообщении ВМС Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Как видно на фото инцидента, на "Орске" сразу возник сильный пожар.

Позднее в Запорожской областной военно-гражданской администрации сообщили, что, помимо уничтожения военного корабля оккупантов "Орск", оказались повреждені еще два других вражеских судна.

По их словам, кроме кораблей, бойцами ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива вместимостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.