"Достигли огромной цели": в Минобороны прокомментировали уничтожение корабля "Орск"

Другой информации о том, что еще было на борту уничтоженного корабля, замминистра обороны Анна Маляр не стала озвучивать.
Уничтожение большого десантного корабля оккупантов "Орск" в бухте Бердянска ‒ достижение огромной цели. Об этом заявила заместитель руководителя Министра обороны Ганна Маляр в эфире телеканал Рада.
Она также рассказала о масштабах пораженной ВСУ цели. Замминистра обороны заявила, что уничтоженный десантный корабль может перевозить до 20 танков, 45 БТРов или 400 человек личного состава, то есть десантников.
Другой информации о том, что еще было на борту уничтоженного корабля, Маляр не стала озвучивать ‒ дескать, такую информацию могут обнародовать только представители Генштаб ВСУ.
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Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины в порту Бердянск уничтожили вражеский десантный корабль "Орск".
"Доброе утро, мы из Украины! В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", - говорится в сообщении ВМС Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Как видно на фото инцидента, на "Орске" сразу возник сильный пожар.
Позднее в Запорожской областной военно-гражданской администрации сообщили, что, помимо уничтожения военного корабля оккупантов "Орск", оказались повреждені еще два других вражеских судна.
По их словам, кроме кораблей, бойцами ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива вместимостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.