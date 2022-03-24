Один из районов Киева сейчас в дыму, столицу обстреляли оккупанты

С самого утра в четверг, 24 марта, в городе неоднократно звучал сигнал воздушной тревоги, были слышны взрывы.
В четверг, 24 марта, российские оккупанты снова обстреляли столицу Украины - Киев.
С самого утра в городе неоднократно звучал сигнал воздушной тревоги, были слышны взрывы.
По словам очевидцев, один из районов Киева сейчас в дыму.
Как сообщал Главред, 23 марта оккупанты вновь нанесли ракетно-бомбовый удар по Киеву. В результате обстрелов повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах (два дома в частном секторе и многоэтажки).
Также 23 марта оккупанты обстреляли парковку торгового центра в Подольском районе Киева. Погиб человек, еще двое - пострадали.
Вечером 22 марта российские оккупанты применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные на мировом уровне фосфорные боеприпасы.
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Автор: Анна Багренко