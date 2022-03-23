В Киеве оккупанты обстреляли парковку с людьми, есть жертвы - Кличко

Война в Украине / УНИАН

В Киеве оккупанты снова устроили стрельбу. Как сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, в результате обстрела парковки торгового центра в Подольском районе Киева погиб человек

Кром того, еще два человека пострадали.

"Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", - сообщил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось - в ночь на 20 марта в результате обстрела русскими оккупантами произошло возгорание на парковке и в торговом центре в Подольском районе столицы. Загорелись автомобили на парковке и третий-четвертый этажи торгового центра.

Сообщалось, что в результате обстрела восемь человек погибли.

Читайте такжеПод Киевом в зоне боевых действий пропал известный фотожурналист

Читайте также: