'Это началось не вчера': как может ответить РФ на помощь Украине со стороны Запада

Россия будет продолжать влиять на страны Запада для принятия нужных ей решений и возобновления сотрудничества, указывает аналитик.

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РФ активно влияет на Запад по двум направлениям / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Вкратце:

РФ активно влияет на страны Запада по нескольким направлениям

Россия будет продолжать такую политику, вынуждая страны Запада к примирению

Россия может активно влиять на помощь западных стран Украине в выполнении пунктов Плана победы и Плана внутренней устойчивости. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук, комментируя ответ России на помощь Украине со стороны союзников.

По словам Олещука, с начала полномасштабной войны, а также задолго до нее, Россия активно влияла на Запад в нескольких направлениях. Первое из них - политическое, включающее финансирование политических сил, выступающих против поддержки Украины и призывающих к восстановлению отношений с РФ.

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"Подобных примеров достаточно много - есть даже достаточно успешные, когда пророссийские силы в странах Европейского Союза получали серьезную поддержку или даже достигали успехов на выборах. Это касается и отдельных политиков", - указывает он.

Второе направление - угроза терроризма. Эксперт отмечает, что были зафиксированы задержания диверсионных групп в странах ЕС, а также акты саботажа на предприятиях, связанных с производством оружия.

"Например, недавние случаи повреждения интернет-кабелей между Германией и Финляндией по дну Балтийского моря или подобная история с интернет-соединением стран Балтии. Эти инциденты являются очевидными диверсиями и сигналами готовности России в перспективе переходить к террористическим методам давления", - добавляет аналитик.

Олещук отмечает, что пророссийские политики будут использовать такие случаи как аргумент для оправдания необходимости примирения с РФ.

Россия, по его мнению, будет продолжать эту политику, имея достаточно ресурсов, инструментов влияния, а также агентов и лидеров мнений, которые будут распространять пророссийские нарративы на Западе.

"Это началось не вчера, и, очевидно, завтра тоже не закончится", - резюмировал он.

Что известно о Плане устойчивости Зеленского / Инфографика: Главред

План устойчивости Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде представил "План устойчивости", который включает 10 пунктов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук отметил, что этот план может быть реализован в ближайшей перспективе, но его сложность и неоднородность требуют разных подходов.

По словам Олещука, "План устойчивости" охватывает много компонентов. Часть из них можно внедрить быстро, тогда как для других понадобятся значительные ресурсы и усилия.

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Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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