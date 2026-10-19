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Осталось пять лет: российскому шоумену подтвердили неутешительный диагноз

Алена Кюпели
19 октября 2026, 12:08
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66-летнему Дмитрию Диброву поставили тяжелый диагноз и сказали, сколько ему осталось жить.
Диброву врач дал пять лет
Диброву врач дал пять лет / Коллаж Главред, фото Instagram/dibrov__official

Кратко:

  • Что случилось с Дибровым
  • Почему ему дали 5 лет

Популярному российскому телеведущему Дмитрию Диброву поставили неутешительный диагноз.

Как пишут российские пропагандисты, результаты медицинских анализов 66-летнего шоумена вызвали тревогу у специалиста: уровень холестерина оказался значительно выше нормы, а показатели гомоцистеина также потребовали пристального внимания. Врач предупредил знаменитость о высоком риске опасных сердечно-сосудистых осложнений и призвал не откладывать лечение.

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Врач объяснил, что подобные нарушения могут существенно увеличивать вероятность инфаркта и инсульта. Именно поэтому Диброву рекомендовали как можно скорее заняться своим здоровьем.

Российскому ведущему осталось 5 лет
Российскому ведущему осталось 5 лет / Фото ЭГ

Во время беседы специалист высказался предельно жестко. По его словам, если телеведущий не изменит привычки и не займется коррекцией выявленных нарушений, ближайшие пять лет могут оказаться для него критическими.

"Буквально в ближайшие пять лет мы можем говорить о том, что Дмитрий Дибров может жить, а может нет", - заявил врач.

Ранее шоумен уже сталкивался с проблемами со здоровьем. В 2020 году Дибров был госпитализирован после потери сознания. Позднее сообщалось о перенесенном им микроинсульте. После этого телеведущий продолжил работать, однако эпизод стал серьезным испытанием для его здоровья.

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О персоне: Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров - советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий подкаста "Антропология" в рамках проекта "Подкаст.Лаб" на "Первом канале". Член фонда "Академия российского телевидения". Наиболее известен как первый ведущий российской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Российский телеведущий Дмитрий Дибров занимает промосковскую позицию и публично не выступает с критикой полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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