На Солнце произошла вспышка красного уровня: магнитная буря надвигается на Землю

Исследователи предупредили, когда метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

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Прогноз магнитных бурь на 19–22 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда начнётся новая магнитная буря

Какой силы будет геомагнитный шторм

Как изменится геомагнитная активность в ближайшие три дня

После кратковременного перерыва магнитная буря вновь обрушится на Землю. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы. Новый геомагнитный шторм будет уровня G1.

Исследователи прогнозируют, что он начнётся 20–21 октября. По предварительным данным, магнитная буря будет кратковременной. Уже к 22 октября ситуация стабилизируется.

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Магнитная буря 2021 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня, 19 октября, К-индекс будет держаться на уровне 4,7, то есть на желтом уровне. Солнечная вспышка класса М1 будет соответствовать красному уровню. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на зелёном уровне.

Завтра, 20 октября, К-индекс останется на том же уровне. Уже 21 октября показатель снизится до 3,7, что соответствует зеленому уровню.

Геомагнитная активность 19–21 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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