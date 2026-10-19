Гладиолусы отблагодарят пышным цветением: когда выкапывать луковицы и где их хранить

Гладиолусы могут сгнить за зиму, если неправильно подготовить их клубнелуковицы к хранению.

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Как правильно хранить гладиолусы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Когда выкапывать гладиолусы осенью

Как правильно сушить гладиолусы перед зимним хранением

Где и при какой температуре хранить луковицы до весны

Гладиолусы - теплолюбивые цветы, которые не выдерживают зимних морозов в почве. Поэтому осенью их клубнелуковицы нужно выкопать, тщательно высушить и перенести в помещение с соответствующими условиями. Только так они сохранят жизнеспособность и весной снова порадуют пышным цветением.

Главред расскажет, как и когда выкапывать гладиолусы и как сохранить луковицы до весны.

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Когда выкапывать гладиолусы

Оптимальное время - после первых лёгких заморозков, когда листья уже потеряли упругость, но почва ещё не промерзла, пишет Deccoria. Ранние сорта можно выкапывать через 6–8 недель после окончания цветения. Важно не спешить обрезать зеленую листву, ведь она продолжает накапливать питательные вещества в новом клубне. Выкапывание лучше проводить в сухой день, чтобы избежать излишней влаги, способствующей развитию серой гнили.

Как выкопать без повреждений

Клубнелуковицы гладиолусов легко травмируются, а поврежденные места становятся воротами для грибковых инфекций. Используйте садовые вилы или лопату, отступив от стебля, и поднимайте растение вместе с почвой. После этого осторожно стряхните землю, осмотрите материал и отложите мягкие или обесцвеченные экземпляры - их не стоит хранить. Стебли здоровых растений обрезают на высоте 3–5 см.

Сушка перед хранением

Влажные клубни быстро покрываются плесенью, поэтому их нужно хорошо просушить. Сначала оставьте на открытом воздухе, а затем - в тёплом помещении с температурой около 27–30 °C в течение 2–3 недель. После высыхания старый, сморщенный клубень легко отделяется от нового - его следует удалить вместе с корнями и чешуйками. Молодые клубни оставляют ещё на несколько дней в тепле, чтобы место отрыва покрылось защитным слоем.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Как хранить луковицы гладиолусов

Лучше всего гладиолусы зимуют в прохладном помещении с температурой 4–9 °C и влажностью около 70 %. Это может быть подвал или неотапливаемое хозяйственное помещение, которое не промерзает. Для хранения подойдут бумажные пакеты, картонные коробки, полотняные мешки или деревянные ящики с вентиляцией. Важно, чтобы воздух свободно циркулировал, а сорта были разделены и подписаны.

Даже в правильных условиях гладиолусы требуют ухода. Раз в несколько недель проверяйте запасы и сразу удаляйте мягкие, заплесневелые или гнилые клубни. Это поможет сохранить здоровый материал до весны.

Как предотвратить болезни во время хранения

Во время хранения гладиолусы могут поражаться грибковыми заболеваниями - фузариозом, серой гнилью, а также трипсами. Основная защита - тщательная сушка, отбраковка поврежденных экземпляров и прохладные условия хранения. Если летом на цветах были признаки повреждения трипсами, зимой клубни следует хранить в самой холодной части подвала при температуре 4–7 °C.

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