Как сварить свеклу за 15 минут: секрет быстрого приготовления

Вы узнаете:
- Как приготовить свеклу без кастрюли и плиты
- Как безопасно достать свеклу и проверить её готовность
Обычное варка свеклы может занимать немало времени, особенно если корнеплод крупный. Однако есть простой способ приготовить её всего за 10–15 минут.
Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok поделилась методом, который поможет быстрее приготовить свеклу для салатов, борща и других домашних блюд.
Как быстро сварить свеклу в микроволновке
Чтобы быстро приготовить свеклу, понадобятся сам корнеплод, обычный пакет и половина стакана воды. Блогерша советует положить свеклу в пакет, добавить воду и плотно закрутить его.
"Закручиваем очень плотно. Делаем несколько дырочек (в пакете - Главред) вилкой", - отметила Денисенко.
После подготовки пакет со свеклой нужно поместить в микроволновую печь и включить её на 10 минут. Продолжительность приготовления зависит от размера корнеплода и мощности прибора.
"Когда пройдет 10 минут, осторожно достаем пакет, так как он будет горячим. Проткните свеклу ножом: если она мягкая и нож легко входит, значит, готова. Если твёрдая, поставьте в микроволновку ещё на 2–3 минуты", - предупредила блогерша.
Видео о том, как быстро приготовить свеклу, можно посмотреть в TikTok по ссылке.
Еще новости:
- Отбивные получатся сочными и нежными: что сделать с мясом перед жаркой
- Как сделать свечу из яблока, которая спасёт во время отключения электричества - лайфхак
- Как за три минуты размягчить сливочное масло из холодильника - лайфхак
О персоне: Ирина Денисенко
Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред